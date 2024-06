Previsão do signo de Escorpião para hoje, 30 de junho

Estamos sob a fase minguante da Lua. O momento pede recolhimento. Reflita sobre seus resultados e sobre tudo que você vem colhendo. O que deu certo? O que não deu certo? O caldeirão das emoções está fervendo. Você tem até o dia 04/07 para descartar e eliminar tudo que não está funcionando ou que não deu certo. Marte, o planeta regente dessa Lua minguante, está em Touro. Existe algo que você insiste em manter. Existe algo, alguém ou situação tomando muito espaço na sua vida, na sua mente. Você precisa esvaziar a mente, eliminar algumas lembranças do passado, faça um detox emocional.

Signo de Escorpião hoje

Você está se priorizando na sua rotina? Você está tomando decisões no seu trabalho e no seu dia a dia? Você precisa fazer as escolhas e eliminar qualquer situação que te impede de agir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.