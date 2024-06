Ivo Gomes anuncia pré-candidatura de Izolda Cela à Prefeitura de Sobral

O prefeito de Sobral, Ivo Ferreira Gomes (PSB), anunciou, na tarde deste sábado (29), a pré-candidatura da ex-governadora Izolda Cela (PSB) ao Executivo municipal.

"Uma mulher séria, querida e comprometida com a transformação da vida das pessoas", escreveu Ivo nas redes sociais.

O comunicado foi feito durante uma reunião do partido com pré-candidatos à Câmara de Vereadores da cidade.

Izolda em Sobral

Izolda já foi secretária da Educação de Sobral e, posteriormente, do Ceará. Depois que deixou a pasta estadual, se tornou vice-governadora do Estado, durante o mandato de Camilo Santana (PT), e passou a compor a equipe do ex-governador à frente do Ministério da Educação, no terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ex-governadora foi exonerada do cargo de secretária-executiva do MEC no início deste mês de junho. Àquela época, ela já era cotada para concorrer à Prefeitura de Sobral em outubro. O nome da sobralense é defendido tanto pelo atual prefeito, Ivo, que encerra o segundo mandato neste ano, como pelo senador Cid Gomes (PSB).