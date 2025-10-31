Diário do Nordeste
Foto de Izolda Cela discursando em microfone, com homens políticos atrás, em evento do PSB Ceará

PontoPoder

TRE-CE rejeita recurso e mantém condenação de acusado de ameaçar Izolda Cela nas Eleições de 2024

Segundo o Ministério Público Eleitoral, o homem condenado por organização criminosa e coação eleitoral é membro do Comando Vermelho

Bruno Leite 17 de Julho de 2025
Izolda Cela

PontoPoder

Acusado de ameaçar Izolda na eleição de Sobral é condenado a mais de oito anos de prisão

Juiz entendeu que ficou demonstrada a participação dele no Comando Vermelho e a prática de coação eleitoral

Bruno Leite 26 de Maio de 2025
Izolda Cela

PontoPoder

Depoimentos em caso de ameaça a Izolda Cela em Sobral mostram modus operandi de facções nas eleições de 2024

PontoPoder acompanhou audiência de instrução do acusado por publicar ameaças contra ex-governadora

Bruno Leite 07 de Abril de 2025
Montagem

PontoPoder

Retrospectiva: Os cinco fatos políticos mais marcantes de 2024 no Ceará

Da migração de Cid Gomes para o PSB, passando pela eleição de Evandro e o fortalecimento da direita. Veja os destaques da política cearense neste ano

Igor Cavalcante 22 de Dezembro de 2024
Izolda Cela, Sobral, eleições, Ceará

PontoPoder

Izolda se pronuncia após derrota em Sobral e deseja 'sorte' a Oscar: 'Respeitar a voz das urnas'

"É verdade que nós enfrentamos também algumas situações anormais, mas na democracia nós aprendemos a respeitar a voz das urnas", disse Izolda

Ingrid Campos 07 de Outubro de 2024
Oscar Rodrigues

PontoPoder

Quem ganhou a eleição para prefeito em Sobral em 2024?

Veja resultado da votação

Redação 06 de Outubro de 2024
Delegacia Regional de Sobral

PontoPoder

Suspeito é preso acusado de ameaçar de morte Izolda Cela, candidata à Prefeitura de Sobral

De acordo com a SSPDS, o homem tem 36 anos e integra organização criminosa

Bruno Leite 03 de Setembro de 2024
Izolda Cela, Oscar Rodrigues

PontoPoder

Eleições 2024 em Sobral: conheça as candidaturas oficializadas e entenda a disputa no município

A disputa pela sucessão de Ivo Gomes contará com apenas duas candidaturas, a da ex-governadora Izolda Cela e a do deputado estadual Oscar Rodrigues

Luana Barros 07 de Agosto de 2024
Izolda Cela, ex-governadora do Ceará

PontoPoder

Ivo Gomes anuncia pré-candidatura de Izolda Cela à Prefeitura de Sobral

O comunicado foi feito em reunião do partido

Redação 29 de Junho de 2024
Izolda Cela

PontoPoder

Izolda é exonerada do MEC e Camilo agradece: 'Que Deus ilumine seus próximos projetos'

A ex-governadora cearense é cotada para concorrer à Prefeitura de Sobral em outubro

Luana Barros 04 de Junho de 2024
