Segundo o Ministério Público Eleitoral, o homem condenado por organização criminosa e coação eleitoral é membro do Comando Vermelho
Juiz entendeu que ficou demonstrada a participação dele no Comando Vermelho e a prática de coação eleitoral
PontoPoder acompanhou audiência de instrução do acusado por publicar ameaças contra ex-governadora
Da migração de Cid Gomes para o PSB, passando pela eleição de Evandro e o fortalecimento da direita. Veja os destaques da política cearense neste ano
"É verdade que nós enfrentamos também algumas situações anormais, mas na democracia nós aprendemos a respeitar a voz das urnas", disse Izolda
Veja resultado da votação
De acordo com a SSPDS, o homem tem 36 anos e integra organização criminosa
A disputa pela sucessão de Ivo Gomes contará com apenas duas candidaturas, a da ex-governadora Izolda Cela e a do deputado estadual Oscar Rodrigues
O comunicado foi feito em reunião do partido
A ex-governadora cearense é cotada para concorrer à Prefeitura de Sobral em outubro