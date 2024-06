Izolda é exonerada do MEC e Camilo agradece: 'Que Deus ilumine seus próximos projetos'

A exoneração de Izolda Cela (PSB) do cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação foi publicada, nessa segunda-feira (3), no Diário Oficial da União. Segundo o decreto, assinado pelo presidente Lula (PT), ela está fora da função desde o dia 1º de junho.

A ex-governadora cearense é cotada para concorrer à Prefeitura de Sobral em outubro. O nome dela é defendido tanto pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB), que encerra o segundo mandato em 2024, como pelo senador Cid Gomes (PSB).

Com a exoneração, Izolda Cela cumpre o prazo eleitoral de desincompatibilização para concorrer ao cargo de prefeita. Segundo a legislação eleitoral, pré-candidatos à Prefeitura e vice precisam deixar o comando de secretarias até quatro meses antes da data das eleições, que será realizada no dia 6 de outubro.

Em publicação, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), agradeceu o trabalho de Izolda Cela como nº 2 da pasta — cargo que exerceu desde o início de janeiro de 2023 — e desejou sorte para os próximos passos.

"Obrigado, minha amiga Izolda Cela, companheira de tantas lutas, por toda sua dedicação à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Que Deus ilumine seus próximos projetos. Seguimos juntos", escreveu o ex-governador do Ceará.

Izolda havia comunicado à equipe do Ministério da Educação sobre a saída do cargo ainda no final de maio. Na última quarta-feira (29), ela disse que aquele era seu último dia no cargo e elogiou a gestão de Camilo à frente da pasta.

A ex-governadora disse ainda que as definições relativas à candidatura "a Deus pertencem”.