Izolda Cela comunica saída do MEC; desincompatibilização a deixa livre para disputar eleições no CE

Número 2 do Ministério da Educação (MEC) e braço direito de Camilo Santana (PT), Izolda Cela comunicou à equipe da pasta a sua saída do cargo na quarta-feira (29). O afastamento oficial deve valer a partir de domingo (2), mas ainda não foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

A decisão foi tomada às vésperas do fim do prazo legal para a desincompatibilização para as eleições municipais deste ano. Apesar de não cravar a sua participação direta nas eleições de outubro, ela tem sido citada por lideranças do PSB como uma forte opção para representar o partido em Sobral, seu berço político.

No comunicado à equipe, ela informou que aquele seria seu último dia no cargo, elogiou a gestão de Camilo no MEC e disse que as definições relativas à candidatura "a Deus pertencem”.

Izolda nas eleições

O nome da ex-governadora tem sido defendido para as eleições municipais no Ceará. O senador Cid Gomes (PSB) já defendeu que ela esteja à disposição do partido para ser candidata. Izolda tem sido cogitada, nos bastidores, para encabeçar chapa em Sobral.

"A Izolda é um grande quadro. Eu penso que a Izolda deve estar apta a participar do processo eleitoral. A legislação brasileira estabelece que: quem ocupa cargos de direção, assessoramento, secretário, para se candidatar a vereador, tem que se desincompatibilizar hoje; para ser candidato a prefeito ou vice-prefeito, pode se desincompatibilizar com quatro meses de antecedência nesses cargos maiores", disse Cid.

A filha de Izolda, Luisa Cela, também fez caminho semelhante. Nesta semana, ela deixou o comando a Secretaria de Cultura do Ceará para ficar à disposição do PSB para o pleito deste ano. Com domicílio eleitoral em Fortaleza desde abril, há a possibilidade de Luisa ser candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Evandro Leitão (PT). As tratativas ainda estão em curso.