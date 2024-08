Eleições 2024 em Sobral: conheça as candidaturas oficializadas e entenda a disputa no município

A disputa pela Prefeitura de Sobral terá como candidatos figuras conhecidas dos eleitores — e pertencentes a grupos políticos que rivalizam na cidade desde a eleição municipal de 2016.

A ex-governadora Izolda Cela (PSB) concorre apoiada pelo atual prefeito Ivo Gomes (PSB) e pelo senador Cid Gomes (PSB), na primeira disputa eleitoral em Sobral após a crise política e familiar enfrentada pelos irmãos Ferreira Gomes. O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) disse que irá ficar distante da campanha eleitoral no berço político da família.

Ela enfrentará o deputado estadual Oscar Rodrigues (União). O parlamentar também pertence à família ligada à política, com dois filhos exercendo mandato eletivo: o deputado federal Moses Rodrigues (União) e o vice-prefeito de Umirim, Judson Rodrigues (PSB) — este último é candidato a prefeito de Umirim, com o apoio tanto do irmão Moses como de Cid Gomes.

Veja também PontoPoder De R$ 159,8 mil a R$ 25,7 milhões: confira limite de gastos dos candidatos a prefeito no Ceará PontoPoder Brigas familiares podem dar o tom às disputas eleitorais nos municípios do Ceará; veja quem rompeu

O deputado estadual tenta quebrar uma hegemonia de 25 anos com o grupo político liderado por Cid e Ivo Gomes, a qual pertence Izolda Cela, comandando a Prefeitura de Sobral. O domínio começou com a eleição do próprio Cid, no final da década de 1990. Ele comandou o Executivo municipal de 1997 a 2004, sendo sucedido por Leônidas Cristino (PDT), Veveu Arruda (PT) e Ivo Gomes (PSB).

Izolda Cela e Oscar Rodrigues devem ser os únicos concorrentes à sucessão do atual prefeito de Sobral. Eles oficializaram as candidaturas nos últimos dias do prazo determinado pela legislação eleitoral para as convenções partidárias, encerrado na última segunda-feira (5).

Convenções partidárias

A candidatura de Izolda foi confirmada em evento partidário na última sexta-feira (2). O momento contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do senador Cid Gomes (PSB), além do atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

A chapa encabeçada pela ex-governadora deve manter a parceria entre o grupo liderado por Cid Gomes — agora filiado ao PSB — e o PT. O candidato a vice escolhido foi o professor Paulo Flor (PT), quadro histórico da sigla petista em Sobral.

Legenda: A chapa é formada por Izolda Cela, do PSB, e Paulo Flor, do PT Foto: Divulgação

"Aliados de primeira hora, o PT esteve conosco desde o início, e ajudou a construir o que Sobral é hoje, juntamente com os outros partidos que integraram esta aliança. (...) Com ele, nossa aliança vai continuar firme", disse Izolda ao anunciar o companheiro de chapa. Além de PSB e PT, a coligação da candidata conta com PSD, Podemos, Republicanos, Progressistas, Agir, PV e PCdoB.

A convenção partidária de Oscar Rodrigues foi realizada no penúltimo dia do prazo eleitoral, no domingo (4). Na ocasião, o PL compareceu ao evento para anunciar a retirada da pré-candidatura de David Vasconcelos (PL) para aderir ao palanque de Rodrigues. Também integram a aliança o PRD e o MDB. Coube à sigla emedebista a indicação da candidata a vice na chapa: Dra. Imaculada (MDB).

Legenda: A chapa da oposição é formada por Oscar Rodrigues, do União Brasil, e Dra. Imaculada, do MDB Foto: Divulgação

"Uma mulher respeitada por todos, humana e de notável espírito público. Dra Imaculada é uma profissional da área da saúde e com uma história de vida dedicada a cuidar dos que mais precisam", disse o deputado sobre a companheira de chapa

Entre as lideranças presentes na convenção partidária que confirmou Oscar Rodrigues, estava o deputado federal Moses Rodrigues, o presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto, e a vereadora de Fortaleza, Priscila Costa (PL).

Quem é Izolda Cela?

Izolda Cela é professora e psicóloga, além de ter mestrado em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e especialização em gestão pública pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Nascida em Sobral, ela foi secretária-adjunta de Educação de Sobral durante o segundo mandato de Cid Gomes como prefeito da cidade. Logo depois, assumiu a titularidade da pasta na primeira gestão de Leônidas Cristino (PDT) na Prefeitura de Sobral. Com a eleição de Cid para o Governo do Ceará, Izolda assumiu como secretária estadual de Educação — cargo que ocupou de 2007 a 2014.

Em 2014, se candidatou pela primeira vez a um cargo eletivo. Ela foi candidata a vice-governadora na chapa encabeçada por Camilo Santana, que saiu vitoriosa daquela eleição. Em 2018, os dois foram reeleitos para a gestão estadual. Com a renúncia de Camilo Santana em abril de 2022 para concorrer ao Senado Federal, Izolda Cela tornou-se a primeira governadora da história do Ceará.

Legenda: Izolda Cela foi a primeira mulher a tomar posse como governadora do Ceará Foto: Thiago Gadelha

Ela esteve no centro do embate eleitoral entre o PDT e o PT para a disputa eleitoral de 2022. O nome dela foi um dos apresentados para a candidatura ao Palácio da Abolição, com apoio de diversos partidos e lideranças que integravam a aliança estadual — incluindo Camilo Santana e Cid Gomes.

Contudo, ela acabou derrotada internamente pelo ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que foi lançado pelo PDT como candidato a governador. Com a decisão pedetista, o PT resolveu lançar candidatura própria — com o então deputado estadual Elmano de Freitas, que foi eleito ainda no 1º turno —, enquanto Izolda Cela deixou o PDT.

Ela ficou sem partido até fevereiro de 2024, quando se filiou ao PSB junto ao senador Cid Gomes e dezenas de prefeitos. A candidata esteve na secretaria-executiva do Ministério da Educação de janeiro de 2023 até o início de junho de 2024, quando deixou o cargo para estar disponível para concorrer nas eleições municipais de 2024.

Foto: Divulgação

Quem é Oscar Rodrigues?

Oscar Rodrigues possui três graduações, em Ciências Contábeis, Teologia e Ciências. Também tem especialização em Metodologia do Ensino Superior, além de mestrado e doutorado em Teologia. As informações estão registradas na biografia do parlamentar no site da Assembleia Legislativa do Ceará.

O candidato iniciou a vida profissional como professor da rede estadual de ensino na cidade de Sobral e em municípios próximos. Além disso, ele atuou durante cinco anos na Polícia Civil do Ceará. Também foi professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

Desde o final da década de 1990, ele passou a ser empresário no setor da Educação. Também é fundador do Centro Universitário Inta (Uninta), de onde é chanceler. A entidade completa 25 anos em 2024. O deputado também é mantenedor de sete instituições de ensino superior.

Legenda: Oscar Rodrigues foi eleito para a Assembleia Legislativa do Ceará em 2022 Foto: Junior Pio/Alece

Ele concorreu pela primeira vez para um cargo eletivo em 2020, quando tentou conquistar pela primeira vez a Prefeitura de Sobral. Ele enfrentou diretamente o prefeito Ivo Gomes, que tentava a reeleição para o cargo. Ivo Gomes foi reeleito com 59,23% dos votos, enquanto Oscar Rodrigues ficou com 40,77%.

Em 2022, no fim do prazo eleitoral, Oscar Rodrigues trocou o MDB pelo União Brasil — partido que teve o comando disputado pelo o ex-deputado federal Capitão Wagner e o suplente de senador Chiquinho Feitosa, com a vitória de Wagner. Com o partido na oposição, tanto Oscar Rodrigues como o filho, o deputado federal Moses Rodrigues, mudaram de legenda.

Naquela disputa eleitoral, Oscar Rodrigues concorreu pela primeira vez para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), conquistando uma cadeira com pouco mais de 54 mil votos. A maior votação dele foi em Sobral, onde conquistou mais de 17,1 mil votos.