Ceará x Ituano: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com foco em retomar o caminho das vitórias na Série B, o Ceará enfrenta o Ituano, neste sábado (29), às 21h, pela 13ª rodada da competição. Ainda sem o técnico Léo Condé, o Alvinegro, que vai pressionado depois de invasão de treino, será comandado no confronto por Anderson Batatais, auxiliar da comissão permanente do clube. O duelo desta noite acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

Após perder para a Ponte Preta e amargar sequência de três derrotas e um empate na Série B. O clube anunciou Léo Condé, que chega no domingo (30) na capital cearense e só inicia o trabalho para o jogo diante do Santos. A equipe alvinegra somou 16 pontos em 12 partidas, com uma campanha de quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. No treino de apronto, realizado na sexta-feira, um grupo de torcedores invadiu o CT de Porangabuçu para cobrar jogadores, membros da comissão técnica e dirigentes presentes.

Na vice-lanterna da segundona, o Ituano venceu apenas duas partidas, empatou outras duas e sofreu oito derrotas. Na última rodada o time paulista ficou no 1 a 1 contra o Brusque, dentro de casa. A equipe de Alberto Valentim tem a pior defesa da competição com 26 gols sofridos até aqui. Apesar disso, o Galo de Itu balançou as redes adversárias em 14 oportunidades, uma média de times que estão entre os dez primeiros da competição.

O confronto terá transmissão da TV Brasil, Canal Goat, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

AUSÊNCIAS E RETORNOS

Para o duelo, o Alvinegro não contará com Matheus Felipe, que cumpre suspensão automática depois de tomar o terceiro amarelo diante da Ponte Preta. Com isso, Ramon Menezes deve voltar à titularidade, contra o Galo de Itu, ao lado de David Ricardo e Jean Írmer. A outra opção seria improvisar o último como zagueiro e sair da linha de três defensores.

Além disso, Jorge Recalde e Facundo Barceló seguem tratamento intensivo no departamento médico do Vozão. Richardson passou por reavaliação na sexta-feira e é dúvida para o confronto também. A última vez que o volante esteve à disposição foi contra o Vila Nova, pela 9ª rodada da competição.

Por outro lado, o Ceará terá os retornos do lateral-esquerdo Matheus Bahia e do atacante Aylon, que cumpriram suspensão automática diante da Ponte Preta. Os dois atletas devem estar no time titular do Vozão diante do Ituano.

Legenda: Ceará busca equilíbrio na Série B depois de marcar 16 gols e sofrer 15 Foto: Kid Junior/SVM

EQUILÍBRIO NO VOZÃO

Com 16 gols marcados em 12 partidas, o Ceará possui um dos cinco melhores ataques da Série B. Na última rodada, o jovem atacante da base Kaique foi quem assinalou seu primeiro tento no time profissional diante da Macaca. Quem puxa a artilharia na competição é o uruguaio Facundo Barceló, com quatro gols.

Além da eficiência do setor ofensivo, Batatais tem preocupação na defesa, já que o Vozão detém o posto de quarta pior da segundona, com 15 gols sofridos. Só no recorte dos jogos fora de casa, o Ceará teve a defesa vazada em 10 oportunidades. Com a presença do seu torcedor, o time vai tentar fechar a “torneira” da meta defendida por Richard.

Quando o assunto é mando de campo, o Alvinegro somou 12 pontos de 18 disputados dentro de casa. A equipe ainda não foi derrotada na Arena Castelão ou PV nesta Série B, com três vitórias e três empates na competição. A última vez que atuou como mandante, o Vozão ficou no 0 a 0 contra o Sport.

COMO CHEGA O GALO DE ITU

Em situação delicada na competição, o Ituano é comandado por Alberto Valentim desde fevereiro, quando chegou ainda no campeonato paulista. A equipe venceu apenas 3 partidas no ano, com um saldo de 5 empates e 17 derrotas. Ao todo, o time de Itu marcou 20 gols e sofreu 47 até este recorte da temporada.

Para o confronto na Arena Castelão, o rubro-negro tem o desfalque do meia Thonny Anderson, que cumpre suspensão automática depois de tomar terceiro amarelo do Brusque-SC. Nos últimos jogos, o atleta foi utilizado como centroavante no ataque do time de Itu. Com isso, Salatiel é quem deve ficar com a vaga no setor ofensivo.

Com 36 anos, o atacante Neto Berola está no período de transição, já na fase final de recuperação de lesão, mas deve ficar de fora do jogo. Além dele, o departamento médico conta com Zé Carlos, Lipe Gadol e Pablo Diogo.

A artilharia na Série B é puxada por Vinicius Paiva com quatro gols marcados, seguido por Yann Rolim, com três, e finalizada por um tento assinalado por Thonny Anderson, Salatiel, Walber, José Aldo, Eduardo Person e Miquéias.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Raí Ramos, Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; Jean Írmer, De Lucca e Lourenço; Aylon, Erick Pulga, Saulo Mineiro. Técnico: Anderson Batatais.

Ituano: Jefferson Paulino; Léo Oliveira, Claudinho, Wálber e Eduardo Diniz; Rodrigo, José Aldo, Miquéias e Yann Rolim; Vinícius Paiva e Salatiel. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X ITUANO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 29/06/24 (sábado)

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Ribeiro Goncalves (GO)

Assistente 1: Tiego Henrique dos Santos Braga (GO)

Assistente 2: Fabio Pereira (TO)

Quarto árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Heber Roberto Lopes (SC)

AVAR: Sidmar dos Santos Meurer (PR)