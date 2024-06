Que horas começa 'Renascer'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (28)

A novela 'Renascer' desta sexta-feira (28) vai ao ar às 20:40, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças.

Resumo completo de 'Renascer' desta sexta-feira

Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças. Egídio conta a Eliana que ele é o autor das ameaças aos produtores para que o grupo não fizesse negócio com os Inocêncio. Deocleciano e Zinha são obrigados a dispensar os serviços de Tião. Ritinha discute com Damião, sentindo que Eliana esteve em sua cama com o marido.

Egídio confidencia a Eliana sobre seu plano de vingança contra a família. Lu escuta a conversa de Ritinha com Zinha, e descobre que Bento ficou com a mulher de Damião. Bento pede ajuda a Norberto para saber sobre as ameaças que Egídio fez aos produtores. Marçal e seu grupo invadem as terras que pertenciam a Venâncio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:40, na Rede Globo.