Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de junho

Hoje cedinho a Lua chegou no signo de Áries e no final do dia entra na sua fase minguante. Estamos entrando na reta final da Lunação geminiana. Chegou a hora de olhar para os aprendizados desse ciclo que foi iniciado no dia 6 de junho. O que drena seu foco e sua energia? O que você pode fazer para diminuir o ritmo de forma consciente? O que você deve liberar para começar novos ciclos? Por mais que seja uma lua minguante em Áries, o momento pede que você cultive a paciência. Abençoe o que está saindo da sua vida. Honre sua intuição e confie nela.

Signo de Aquário hoje

Você se sente feliz, aquariano(a)? Tudo que você precisa agora é ser verdadeiro com você e com os outros. Deixe de lados pessoas que não são sinceras, jogos de poder e dominação. Plutão está retrógrado no seu signo, aproveite para revisar sua autenticidade. Se não for de verdade não é pra ser.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.