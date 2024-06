Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (30/6)

Estamos sob a fase minguante da Lua. O momento pede recolhimento. Reflita sobre seus resultados e sobre tudo que você vem colhendo. O que deu certo? O que não deu certo? O caldeirão das emoções está fervendo. Você tem até o dia 04/07 para descartar e eliminar tudo que não está funcionando ou que não deu certo. Marte, o planeta regente dessa Lua minguante, está em Touro. Existe algo que você insiste em manter. Existe algo, alguém ou situação tomando muito espaço na sua vida, na sua mente. Você precisa esvaziar a mente, eliminar algumas lembranças do passado, faça um detox emocional.

Áries

Olhe para si e tente se conectar consigo. Se olhe com calma, se perceba, pois é assim que você vai agir melhor. Antes do próximo passo, respire. Será que suas decisões estão sendo precipitadas demais? Nada de agir por impulso até o dia 04/07.

Touro

Existe um medo que te impede de seguir. Até o dia 04/07 tente eliminar esses medos que te assombram e te impedem de agir. Mude a rota, mude o jeito de fazer, os resultados serão bem melhores.

Gêmeos

Como você vem se comportando em grupos ou com seus amigos? Essas relações precisam de equilíbrio. O que você está entregando nesses grupos? Você vem abrindo mão de você e das suas ideias? Chegou a hora de rever sua tribo.

Câncer

Não se apresse, canceriano(a). Não pule etapas. Respeite o tempo, ele pode ser seu grande aliado. Pode ser que você precise de planejamento e um pouco mais de amadurecimento emocional.

Leão

Tudo que você deseja no momento é crescer e expandir, mas para isso precisa buscar conhecimento, estudar, explorar novos territórios e abrir a mente para novas ideias. Elimine os pensamentos e crenças que te aprisionam no passado e siga.

Virgem

O que não te serve mais, virginiano(a)? Até o dia 04/07 você precisa desapegar de alguns sentimentos bem enraizados, eles não te leva a lugar nenhum. Você acaba repetindo as mesmas histórias. Não se acomode.

Libra

A semana de lua minguante pede um olhar atento a suas relações. Chegou a hora de perceber se você está conseguindo ser você mesmo ou está abrindo mão de si para sustentar uma relação que não está te fazendo tão bem. Cuidado para não ficar fazendo as vontades dos outros, esquecendo das suas.

Escorpião

Você está se priorizando na sua rotina? Você está tomando decisões no seu trabalho e no seu dia a dia? Você precisa fazer as escolhas e eliminar qualquer situação que te impede de agir.

Sagitário

Você está se sentindo feliz? A vida está prazerosa? Como anda a sua relação com o prazer? A fase Minguante pede que você reflita sobre seus prazeres e alegrias. Não deixe para ser feliz depois. Elimine o que está pesando e te impedido a espontaneidade.

Capricórnio

Olhe para o seu lar e sua família, capricorniano(a). Não deixe de lado os seus sentimentos e a sua história. Existem muitos sentimentos guardados e você precisa eliminá-los para seguir.

Aquário

Não se acomode, aquariano(a), especialmente no campo das ideias e do conhecimento. Elimine tudo que traz acomodação intelectual e se movimente. Silencie e reflita, pois chegou a hora de tomar uma decisão importante.

Peixes

O que você tem feito para alavancar seus ganhos e finanças? Não espere nada de ninguém, pois ninguém vai fazer nada por você agora. Saturno está retrógrado no seu signo pedindo responsabilidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.