Jamie Foxx detalha estado de saúde após colapso no passado: 'Fora do ar por 20 dias'

O ator Jamie Foxx apareceu em um vídeo que está circulando nas redes sociais, dando detalhes sobre a internação pela qual passou em 2023. O artista ficou quatro meses internado depois de uma "emergência médica" durante as gravações de "Back in action", em Atlanta.

No vídeo que circula nas redes sociais, Foxx aparece nas ruas de Phoenix, nos Estados Unidos, e relembra a condição médica. "No dia 11 de abril do ano passado, eu tive uma dor de cabeça pesada. Pedi pro meu assistente um Advil. E fiquei fora do ar por 20 dias. Não me lembro de nada", declarou.

"Me disseram que minha irmã e minha filha me levaram ao médico. Me deram uma injeção de cortisona. Os médicos disseram que tinha alguma coisa acontecendo aqui em cima",

disse, apontando para a cabeça.

Em seguida, o artista percebeu que está sendo filmado e afirmou que não iria continuar falando para a câmera.

O QUE ACONTECEU COM JAMIE FOXX

Jamie Foxx foi internado nos Estados Unidos, em 11 de abril, após uma emergência médica. Em maio, a família do ator divulgou um pedido de oração, após três semanas de internação do artista.

No dia 6 de maio, a revista People chegou a divulgar que Foxx estava estável após “complicações médicas” e não corria risco de vida. No entanto, dias depois, o RadarOnline chegou a dizer que a família se preparava para o pior.

No dia 12 de maio, contrariando a notícia, Corinne Foxx, filha do ator, disse que o pai não estava mais hospitalizado. A condição do ator foi mantida em segredo pela família, mas o ex-boxeador Mike Tyson chegou a dizer no podcast “Valuetainment” que Foxx teria tido um AVC.

Três dias depois, o TMZ divulgou que Jamie Foxx estava em uma clínica de reabilitação para auxiliar na recuperação. O espaço é especializado em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer, ainda segundo o site.