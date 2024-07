Entenda polêmica envolvendo a estilista Juliana Santos e influencer cearense Xsbel

A influenciadora cearense Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel ou Bel, nas redes sociais, se pronunciou sobre um conflito que teve com a estilista Juliana Santos após fechar uma parceria com a profissional. Em um vídeo publicado no Instagram, Bel deu detalhes da briga entre as duas.

"Sou nordestina, cearense e eu tenho muito orgulho de onde eu vim. Eu estou cansada de ouvir as pessoas falando que a gente não pode ocupar espaço ou desmerecendo a nossa arte e quantas são as pessoas que usam o sertão do Nordeste, que usam as nossas origens pra poder crescer em cima, pra poder hypar em cima e no off desmerecem a gente", pontuou a influenciadora.

COMO TUDO COMEÇOU

Segundo Bel, a parceria surgiu após a estilista publicar um vídeo nas redes sociais oferecendo um presente para Amelie, filha da influenciadora. A cearense viu a gravação após seus seguidores a marcarem na publicação e decidiu aceitar a oferta. "Acabei aceitando o presente sem saber o quanto isso ia me custar", declarou.

Com a proximidade do Dia das Mães, Bel decidiu usar o presente em uma gravação de um vídeo especial para a data. "Seria um projeto que ninguém ganharia nada financeiramente falando. Uma junção pela arte que ao final renderia materiais bons para todo mundo", disse.

GRAVAÇÃO E CONFLITOS

Após a influenciadora compartilhar a ideia, Juliana teria oferecido o namorado para fazer uma gravação profissional do projeto. Bel aceitou a proposta e compartilhou histórias para serem usadas na filmagem, mas afirmou que a estilista descartou suas ideias.

"Transformou todo o projeto só sobre ela, só sobre o vestido dela", disparou.

A cearense ainda criticou o namorado de Juliana. Segunda ela, o combinado era que ele gravaria os vídeos e enviaria o material para que Bel e Gabriel, seu companheiro e pai de Amelie, pudessem editar. No entanto, ela afirmou que o profissional não cumpriu o acordo e teria sido desrespeitoso.

Um print divulgado por ela mostra algumas mensagens enviadas pelo namorado da estilista. "Cara, que eu saiba vocês são editores de iPhone, né? Vocês ganham a vida no audiovisual", questionou. Em um áudio também divulgado pela influenciadora, ele também disse: "Eu acho amador. Eu acho sim, desculpa a palavra. Acho b****".

Em seguida, Juliana teria defendido o namorado. "Se isso aqui está te abalando, então pega suas coisas e volta pro Cariri, gata", declarou a estilista em um áudio revelado por Bel.

O conflito fez a influenciadora optar cancelar o projeto. No entanto, ela relatou que após abandonar a ideia, Juliana disse que o namorado era tóxico e iria terminar com ele numa tentativa de retomar a parceria.

No dia seguinte, o namorado da estilista também entrou em contato com Bel e enviou um áudio chorando e pediu para seguir com o projeto. Segundo a cearense, o casal estava tentando manipular a situação.

Bel decidiu não seguir com a parceria e afirma que a estilista a assediou mandando diversos áudios. A influenciadora chegou a dizer que gostaria de devolver o vestido, mas Juliana não aceitou e Bel decidiu doar a peça.

VERSÃO DA ESTILISTA

Em uma série de publicações feitas no Instagram, Juliana rebateu as acusações. "Tentei preservar toda essa história e tudo que passei com isso. Peço respeito diversas vezes, mas já que o mesmo não me foi dado, estarei aqui contando tudo que passei e como ela destruiu meu maior sonho por puro egoísmo", declarou.

Com prints e gravações de tela, a estilista expôs a conversa com Bel e Gabriel durante todo o processo de criação do projeto. Nas mensagens, a influenciadora aparece fazendo direcionamentos de edição para o namorado de Juliana.

Segundo a estilista, eles fizeram uma chamada de vídeo para revelar o resultado do vídeo e o casal teria se emocionado e elogiado a produção. Em seguida, a influenciadora teria pedido alterações na edição em mensagens trocadas no WhatsApp.

Nos prints divulgados por Juliana, é possível ver que todos os envolvidos no projeto começar a discordar sobre como a edição deveria ser feita. "Bel, posso te pedir pra não mudar muito porque dá muito trabalho mexer depois de tudo pronto", pede a estilista. Bel ressalta que só queria a alteração de um take.

Ao todo, Juliana postou mais de 20 vídeos expondo o caso. "Pra mim está sendo mais ainda ver minha intimidade sendo exposta", declarou.