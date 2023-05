Mike Tyson diz que Jamie Foxx teve um AVC antes de ser internado: 'ele não está se sentindo bem'

O ex-boxeador Mike Tyson participou do podcast “Valuetainment” e falou sobre o estado de saúde do ator Jamie Foxx, hospitalizado em abril de uma complicação de saúde que ainda não foi revelada.

“Ele não está se sentindo bem. Disseram que foi um derrame”, disse. Segundo a filha de Foxx, ele já recebeu alta.

No entanto, Mike Tyson afirmou que ele não tem muitos detalhes do ocorrido e fez uma reflexão sobre a vida: “Não faço ideia do que aconteceu com ele. Ei, escute, não podemos antecipar nossa próxima respiração. Não sabemos quando vamos morrer. Depois que sairmos daqui, coisas ruins podem acontecer”.

Recuperação de Jamie Foxx

Jamie Foxx foi internado nos Estados Unidos, em 11 de abril, após uma emergência médica. Em maio, a família do ator divulgou um pedido de oração, após três semanas de internação do artista.

No dia 6 de maio, a revista People chegou a divulgar que Foxx estava estável após “complicações médicas” e não corria risco de vida. No entanto, dias depois, o RadarOnline chegou a dizer que a família se preparava para o pior.

No dia 12 de maio, contrariando a notícia, Corinne Foxx, filha do ator, disse que o pai não estava mais hospitalizado.

No último dia 15, o TMZ divulgou que Jamie Foxx está em uma clínica de reabilitação para auxiliar na recuperação. O espaço é especializado em recuperação de AVC, traumas cerebrais ou na medula espinhal e câncer, ainda segundo o site.