Filha de Jamie Foxx rebate boatos de que pai estaria pior: 'recebeu alta há semanas'

O ator Jamie Foxx recebeu alta após ser internado desde o início de abril. A filha do astro, Corinne Foxx, informou, nesta sexta-feira (12), que o pai deixou o hospital "há semanas".

Na publicação, Corinne rebate os rumores que o pai estaria debilitado e que os familiares se preparavam para o pior. A filha do ator ainda criticou a mídia.

"Triste ver como a mídia corre solta. Meu pai está fora do hospital há semanas, se recuperando. Na verdade, ele estava jogando pickleball (esporte com raquetes) ontem", escreveu.

Corinne ainda agradeceu aos fãs pelo apoio e orações. "Obrigado a todos pelas preces e apoio! Nós temos um anúncio de trabalho animador para fazer na próxima semana também", pontuou.

Internação em abril

Nas redes sociais, Corinne Fox, em abril, chegou a falar sobre o estado de saúde do pai: “felizmente, devido à ação rápida e muito cuidado, ele já está se recuperando. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações”.

De acordo com o site Daily Mail, a internação do ator ocorreu após ele sofrer um “colapso”, motivado por um ambiente de trabalho “conturbado”. Foxx estava gravando o filme “Back in Action” e precisou ser substituído por dublês enquanto se recupera.

PRONUNCIAMENTO

O artista utilizou o Instagram para se pronunciar, em 3 de maio, sobre o quadro de saúde pela primeira vez, agradecendo pela preocupação e carinho dos fãs.

Nos comentários da publicação, amigos e colegas de profissão deixaram mensagens de força para Foxx. Companheiro de elenco em “Baby Driver”, Ansel Elgort escreveu: “Você é o maior, Jamie. Por favor, tenha uma recuperação rápida. Você é uma benção para esse mundo, precisamos de você nele”.

Além de Elgort, Vin Diesel e Courteney Cox também deixaram recados para o artista.