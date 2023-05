Família de Jamie Foxx torce por recuperação, mas se prepara para 'o pior cenário', diz site

O ator Jamie Foxx continua em estado grave nos Estados Unidos, e a família do artista se prepara para uma possível piora de sua saúde. As informações são do site RadarOnline.

“O pessoal de Jamie diz que está bem e melhorando, enquanto os médicos tentam entender o problema, mas ele não estaria em um hospital há tanto tempo se ele estivesse minimamente ok”, disse uma fonte ao site americano.

Há alguns dia, Corinne Fox, filha do ator, se pronunciou sobre o estado de saúde do pai, mas sem dar muitos detalhes. “Obrigado pelo amor”, limitou-se a dizer. A família também não divulgou o motivo da internação.

O que se sabe é que ele foi internado após sofrer um colapso.