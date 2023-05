Jamie Foxx está internado há três semanas e familiares pedem orações por ele

A família do ator Jamie Foxx, de 55 anos, pediu que orem pela saúde dele, que está internado há cerca de três semanas. O artista sofreu uma "complicação médica" no dia 11 de abril e, desde então, está hospitalizado.

Segundo site TMZ, pessoas próximas ao intérprete do personagem Django, do filme "Django Livre" (2012), relataram que ele precisa de todas as orações que os fãs podem reunir. "Orem por Jamie", declarou uma das fontes ouvidas pelo veículo internacional.

O ator sofreu uma "complicação médica" no mês passado, conforme relatou a filha dele, Corinne Foxx, na época. A condição do artista é mantida em segredo pela família.

"Da família Foxx: Nós gostaríamos de compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, sofreu uma complicação médica ontem. Felizmente, devido à rápida ação e muito cuidado, ele já está se recuperando. Nós sabemos como ele é amado, e agradecemos por suas orações. A família pede por privacidade durante este período", escreveu a herdeira no dia 12 de abril.

Ainda conforme o TMZ, devido aos problemas de saúde, Jamie está afastado de todos os trabalhos quais estava atuando. A produções devem seguir sem ele neste momento, como o programa "Beat Shazam", por qual Corinne também atua, mas que também se afastou devido à saúde do pai.

O artista gravava cenas do filme "Back in Action", em Atlanta, Estados Unidos, quando sofreu a "complicação médica" e teve que se afastar do projeto. Até o momento, dublês foram vistos substituindo Foxx na obra.