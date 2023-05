Kevin Costner e Christine Baumgartner se separam após 18 anos de casamento

O ator Kevin Costner, de 68 anos, e a designer de bolsas Christine Baumgartner, 49, estão se separando após 18 anos de casamento. A informação foi divulgada por sites americanos como TMZ e People. O casal tem três filhos: Cayden, 15, Hayes, 14, e Grace, 12.

Christine entrou com o pedido de divórcio na segunda-feira (1º) e citou que o casal tinha diferenças irreconciliáveis.

Um representante do ator divulgou uma nota confirmando o divórcio. “É com grande tristeza que circunstâncias fora de seu controle ocorreram e resultaram no fato de o Sr. Costner ter uma participação na ação da dissolução de seu casamento. Nós pedimos que a sua privacidade, a de Christine e das crianças sejam respeitadas enquanto eles passam por este momento difícil”.

Ainda segundo o TMZ, Christine não pediu pensão alimentícia. A modelo vai receber o que está no acordo pré-nupcial, assinado pelos dois na época do casamento. Nenhum valor foi revelado, no entanto. O ex-casal também deve ter a guarda-compartilhada dos três filhos.

Elogio

Em entrevista à People, em novembro do ano passado, Kevin havia elogiado Christine. “Minha esposa faz coisas completas... Isso ajuda. A casa é mais bonita por causa dela. Tudo é mais quente por causa dela. Há essas pequenas coisas que ela faz e eu acho que é o poder do amor, mas ela faz seu lar dessa maneira”.

Antes de Christine, Kevin havia sido casado com Cindy Costner, de 1978 a 1994.