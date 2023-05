Bianca Andrade diz que não tem tubarões em aquário de nova casa: 'não concordava que ficassem'

A influenciadora e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, disse, nessa terça-feira (2), que não tem tubarões no aquário existente na sala da mansão comprada por ela, na Zona Oeste de São Paulo. A casa avaliada em R$ 18 milhões possui um tanque destinado à criação de cações.

Segundo a criadora de conteúdo, ao adquirir o imóvel, ela pediu ao antigo proprietário que os animais fossem retirados do local e encaminhados para outro endereço, onde deveriam ser atendidos por profissionais especializados. Anteriormente, os peixes eram mantidos na estrutura, que comportava cerca de 34 mil litros.

Não tem tubarões na minha casa, tá, gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não tem tubarões na minha casa", detalhou.

A casa é a primeira comprada pela artista para si mesma. Ela fica localizada em Granja Viana, na Grande São Paulo, em um condomínio com heliponto e haras.

"Já entrei [na casa] e os tubarões já estavam num lugar melhor, com profissionais, num aquário que pudesse cuidar deles", concluiu Boca Rosa.

Mansão de Boca Rosa

O imóvel é quase todo revestido em vidro, incluindo o teto, e tem piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia, espaço para spa, sistema de aquecimento solar e um canil com ar-condicionado.

Legenda: Banheiro da casa Foto: Reprodução/Youtube

A casa já chegou a ser tema de um vídeo de Casimiro, em 2022, e chamou atenção pelo fato de ter um aquário de tubarões na sala de estar.

Legenda: Mansão de Bianca Andrade aparece em vídeo de imobiliária Foto: Reprodução/Youtube

Ao todo, são 1.180 m² de construção distribuídos entre quatro suítes com closets (uma delas com banheira de hidromassagem), escritório, lavabo, adega, cozinha com ilha, duas dependências para empregados e vagas para 10 carros.

Legenda: Vídeo compartilhado por Bianca mostra parte da casa Foto: Reprodução/Youtube

Em vídeo postado no YouTube, Bianca celebrou a compra da casa.

“Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: 'Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas'. Eu ia na casa das pessoas e falava: 'Poxa, um dia quero morar numa casa dessas'. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida”.