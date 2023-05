Bianca Andrade compra mansão de R$ 18 milhões em São Paulo

A influenciadora digital Bianca Andrade passou um mês afastada das redes sociais e retornou na segunda-feira (1º), anunciando que comprou uma casa. Segundo o UOL, o novo imóvel da empresária custa R$ 18 milhões e fica localizado na Zona Oeste de São Paulo.

O imóvel é quase todo revestido em vidro, incluindo o teto, e tem piscina, sauna, sala de cinema, lareira, salão de jogos e festas, academia, espaço para spa, heliponto, sistema de aquecimento solar e um canil com ar-condicionado.

Legenda: Banheiro da casa Foto: Reprodução/Youtube

A casa já chegou a ser tema de um vídeo de Casimiro, em 2022, e chamou atenção pelo fato de ter um aquário de tubarões na sala de estar.

Legenda: Mansão de Bianca Andrade aparece em vídeo de imobiliária Foto: Reprodução/Youtube

Ao todo, são 1.180 m² de construção distribuídos entre quatro suítes com closets (uma delas com banheira de hidromassagem), escritório, lavabo, adega, cozinha com ilha, duas dependências para empregados e vagas para 10 carros.

Legenda: Vídeo compartilhado por Bianca mostra parte da casa Foto: Reprodução/Youtube

Em vídeo postado no YouTube, Bianca celebrou a compra da casa.

“Sempre sonhei com uma casa incrível, sabe? Casa sempre me trouxe essa coisa de dizer: 'Caraca, que legal! Quero um dia morar numa casa dessas'. Eu ia na casa das pessoas e falava: 'Poxa, um dia quero morar numa casa dessas'. E aí isso aconteceu comigo. Essa é a casa mais legal que eu já vi na minha vida”.