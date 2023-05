Barata rouba a cena no Met Gala, e vídeo viraliza nas redes sociais

A Variety registrou um momento inusitado, segunda (1º), no Met Gala 2023, em Nova York, nos Estados Unidos. O vídeo publicado no Twitter mostra uma barata subindo as escadas do evento. “Uma barata chegou ao #MetGala”, escreveu o veículo na legenda das imagens.

Ainda é possível ver no vídeo a barata sendo fotografada pelos paparazzi que estavam no local.

Minutos depois, a Variety publicou uma foto lamentando a morte do bicho, que acabou pisada. “É com profunda tristeza que informamos que a barata do #MetGala foi pisada”, brincou a revista.

O vídeo da "chegada da barata" ao evento já tem mais de 9,5 milhões de visualizações no Twitter, além de 34 mil curtidas, até a manhã desta terça-feira (2). Já a foto que anuncia a morte do bicho teve 25,5 mil curtidas.