Met Gala 2023: com Anitta, Gisele Bündchen e Nicole Kidman, veja looks dos famosos

O Met Gala 2023, um dos maiores eventos de moda do mundo, acontece na noite desta segunda-feira (1º), no Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O tema da festa deste ano é "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", uma homenagem ao estilista alemão, diretor criativo das marcas Chanel e Fendi. Pelo terceiro ano consecutivo, Anitta é presença confirmada no baile.

Outros famosos brasileiros que prestigiam o evento são Gisele Bündchen, Alexandre Birman e Sônia Braga. Entre as celebridades internacionais que abrilhantam a noite estão Nicole Kidman, Dua Lipa, Penelope Cruz, Roger Federer, Robert Pattinson, Billie Eilish, Lady Gaga e Lil Nas X.

VEJA LOOKS DOS FAMOSOS NO MET GALA 2023

Kate Moss

Foto: AFP

Dua Lipa

Foto: AFP

Roger Federer e Mirka Federer

Foto: AFP

Penelope Cruz

Foto: AFP

Rita Ora

Foto: AFP

Olivia Wilde

Foto: AFP

James Corden e Julia Carey

Foto: AFP

Além de ser cenário para que artistas exibam looks cheios de estilo e exuberância, o Met Gala é uma cerimônia beneficente, organizado para arrecadar fundos para o Costume Institute do Met, setor de moda do museu nova-iorquino.