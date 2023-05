Met Gala 2023: veja tema, horário e onde assistir

O Met Gala 2023, evento que reúne as maiores celebridades do mundo no tradicional Metropolitan Museum of Art, em Nova York, acontece nesta segunda-feira (1º). O baile, organizado pela editora-chefe da Vogue America, Anna Wintour, é um dos mais tradicionais da moda.

No badalado tapete vermelho, são esperados grandes nomes da TV, música e cinema. Pelo terceiro ano consecutivo, Anitta é presença confirmada no baile. Outros famosos brasileiros que irão prestigiar o evento são Gisele Bündchen, Alexandre Birman e Sônia Braga. Nomes também cotados para abrilhantar a noite são Billie Eilish, Lady Gaga, Cara Delevingne, Lil Nas X e Olivia Rodrigo.

Além de ser cenário para que celebridades exibam looks cheios de estilo e exuberância, o Met Gala é uma cerimônia beneficente, organizado para arrecadar fundos para o Costume Institute do Met, setor de moda do museu nova-iorquino.

Tema

Tradicionalmente, o baile elege um tema no qual o dress-code dos convidados devem ser inspirados. Para este ano, o tema escolhido foi "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", uma homenagem ao estilista alemão, diretor criativo das marcas Chanel e Fendi, que morreu em 2019.

No ano passado, o mote foi "Na América: uma Antologia da Moda", que fez referência à era da extravagância da moda americana nas últimas décadas do século 19.

Horário

O evento começa às 18h30, pelo horário de Brasília.

Onde assistir?

O Met Gala 2023 será transmitido ao vivo pelo site da revista Vogue e no canal E! Entertainment.

Os co-anfitriões oficiais escolhidos para este ano são a cantora Dua Lipa, o tenista Roger Federer e as atrizes Penélope Cruz e Michaela Coel.