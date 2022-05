Kim Kardashian faz 'gambiarra' para usar vestido de Marilyn Monroe no Met Gala 2022

Kim Kardashian foi uma das celebridades mais comentadas que passaram pelo tapete vermelho do Met Gala 2022. O look escolhido pela empresária foi o vestido bege, com 6 mil cristais costurados, que Marilyn Monroe usou quando cantou "Happy Birthday" no aniversário de 45 anos do presidente Kennedy.

A socialite, porém, "escondeu" um detalhe do público. Devido às curvas de Kim, principalmente na região dos quadris, o zíper do vestido não foi fechado completamente, e ela precisou usar um casaco de pele branco para esconder a "falha".

Mesmo com o esforço da equipe de Kardashian, empenhada em fazer o vestido caber, parte das nádegas da empresária ficou descoberta, conforme imagens publicadas pelo portal TMZ.

Veja a foto

Foto: AFP

A peça original foi usado apenas durante o badalado tapete vermelho. Depois, Kim trocou o look por uma réplica nos bastidores, adequada para suas medidas.

De acordo com o jornal Folha de S Paulo, o vestido não havia sido lavado desde que Marilyn o usou, e alguns observadores identificaram sujeiras na barra da roupa.

Vestido é avaliado em US$ 5 milhões

O vestido pertence ao museu Ripley’s Believe It or Not, arrematado em 2016 por quase US$ 5 milhões, se tornando o mais caro de todos os tempos.

A Kardashian ainda foi presenteada com alguns fios de cabelo da estrela icônica de Hollywood.