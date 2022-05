Influencer é confundido com Jared Leto no Met Gala 2022

Celebridades do mundo inteiro passam pelo tapete vermelho do Met Gala 2022 na noite desta segunda-feira (2). Um fato curioso, entretanto, chamou a atenção dos internautas nesse que é um dos bailes mais famosos da moda. O ator e cantor Jared Leto foi confundido com o influencer e empresário da moda sueco Fredrik Robertsson.

Até veículos de imprensa chegaram confundir os dois, enquanto faziam a cobertura do red carpet. O 'E!', famoso canal de TV norte-americano, foi um dos veículos a transmitir a informação equivocada, além da revista 'Variety' e do jornal 'New York Times'.

Leto chegou momentos após a repercussão, acompanhado de Alessandro Michele. Ambos vestiram figurinos iguais, o que causou ainda mais comentários do público.

A confusão rendeu memes nas redes sociais, e Fredrik Robertsson foi comparado a um peixe-leão. O look vestido pelo influencer é da grife Iris Van Herpen, que já vestiu celebridades como Lady Gaga.

Veja repercussão