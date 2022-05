Met Gala 2022: veja o tema, horário e onde assistir

Um dos eventos mais comentados do ano, o Met Gala, baile que ocorre anualmente no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, receberá grandes nomes da TV, música e cinema, nesta segunda-feira (2). A transmissão começará às 18h30, pelo horário de Brasília.

O tema deste ano será "Gilded Glamour and White Tie", fazendo referência à era da extravagância da moda americana nas últimas décadas do século 19.

Os co-presidentes oficiais para o Met Gala de 2022 são Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda. As cadeiras honorárias da noite serão Tom Ford, Adam Mosseri e Anna Wintour da Vogue.

Como assistir?

O tapete vermelho do evento será transmitido pelo Twitter da Vogue americana a partir das 18h30 até as 22h, pelo horário de Brasília. A livestream também será disponibilizada pelo site da revista Vogue.com.

O livestream do Met Gala será apresentado por três personalidades notáveis: o editor da Vogue em Grande Hamish Bowles, a atriz e cantora Vanessa Hudgens, e o ator e personalidade da televisão La La Anthony.

No ano de 2021, a Vogue transmitiu o Met Gala em seu Canal no YouTube, a cobertura foi apresentada pela atriz e cantora Keke Palmer, junto da atriz, escritora e realizadora Ilana Glazer.