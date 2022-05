Brunna Gonçalves diz que pretende ficar grávida de Ludmilla em breve: "é meu sonho de vida"

A dançarina e ex-BBB Bruna Gonçalves planeja ficar grávida em breve. Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, a esposa da cantora Ludmilla afirmou que ser mãe é um sonho.

Ludmilla e Brunna, que estão juntas desde junho de 2019, já haviam falado publicamente sobre a vontade de serem mães. Em 2020, o casal falou que planejavam o primeiro filho ainda para aquele ano, por meio de inseminação artificial.

Ao ser questionada pelo youtuber no último sábado (30) sobre os planos de a família crescer, Brunna respondeu: "[É para] daqui a pouco".

"É meu sonho de vida", contou a dançarina. Em 2020, ela disse que queria ter o primeiro filho até os 30 anos, idade atual da influencer.

"O primeiro vou querer gerar no meu ventre e depois podemos adotar. É um processo demorado. Até no máximo ano que vem, quero ter meu filho", disse à UOL na época.

Juntas há 3 anos

A dançarina também disse ao youtuber neste final de semana que ela e Ludmilla devem dar uma grande festa para comemorar a união do casal.

Brunna e Ludmilla se casaram em 2019, em casamento surpresa organizado pela cantora. As duas renovaram os votos no ano passado, em cerimônia no Caribe.