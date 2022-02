Ludmilla surpreende Brunna Gonçalves com almoço e visita surpresa à nova mansão

Depois de ser eliminada do BBB, Brunna Gonçalves saiu do hotel nesta sexta-feira (25) e conheceu a nova mansão que mora com Ludmilla, sua esposa. A casa, que é alugada, fica no condomínio que as duas terão uma casa própria, ainda em reforma. De surpresa, Ludmilla levou a amada para conhecer o novo lar. Nas redes, Brunna ainda mostrou o almoço que ganhou da sogra, Silvana.

A cantora inventou que tinha uma gravação para fazer mas, quando chegaram ao local, era a nova casa das duas. "Ela (Ludmilla) inventou uma gravação e quando cheguei no local da gravação simplesmente é a nova mansão que estou morando. A mansão das Brumillas. Chocada. Simplesmente nos mudamos e estamos morando no condomínio que a gente sempre quis morar", comentou Brunna nas redes.

A nova casa das duas fica no Bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao mostrar o almoço feito pela sogra, Brunna brincou com o grupo "xepa" do BBB 22. "Olha isso aqui, franguinho com quiabo e batata doce. Xepa? Nunca nem vi", disse.

O momento da surpresa deve sair em breve no canal do Youtube de Brunna Gonçalves, como a mesma avisou nos vídeos do seu Instagram. "Gravei tudo para o meu canal. Ludmilla que agilizou tudo. Conseguiu três câmeras e quando sair no meu canal eu falo pra vocês", afirmou.

Outras coisas surpreenderam a dançarina e ex-BBB ao sair do reality, como o sucesso da canção "Maldivas", que Ludmilla compôs em plena lua de mel e está no top 100 de músicas virais mais ouvidas globalmente do Spotify. Além disso, "Socadona", outra música da cantora, está no top 50 do Spotify Brasil.