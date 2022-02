Advogada de Linn da Quebrada irá à Justiça denunciar crimes de transfobia

A equipe de Linn da Quebrada publicou, no Twitter, que a advogada da artista irá à Justiça tomar providências com relação aos ataques transfóbicos que vem recebendo durante sua participação no BBB 22.

Além dos ataques sofridos dentro da casa do reality, Linn também vem sendo atacada pelos telespectadores e internautas nas redes. O time de Linn pediu que os fãs reunissem, na postagem, episódios de insultos à cantora para serem encaminhados ao jurídico da equipe.

Dentre os episódios, está o de um trio de apresentadores do podcast Tarja Preta FM, atacando Linn e sugerindo chamar travestis de "troço".

Em nota, a assessoria de Linn informou que pretende registrar boletins de ocorrência contra os autores. "A advogada de Linn da Quebrada, Juliana Souza, registrará, às 15 desta sexta-feira, dia 25, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), em São Paulo, boletim de ocorrência em defesa da artista", diz o comunicado.