Equipe de Tiago Abravanel se retrata após chamar Arthur Aguiar de Judas

A prova do líder dessa semana deu o que falar. Teve erros da produção na dinâmica da prova, eliminação e volta de participantes, teve sister que fez xixi nas calças e teve aliado chateado com o amigo.

Os participantes tiveram que decidir duplas para disputar a liderança do BBB 22 na última quinta-feira (24) e Tiago Abravanel ficou chateado por ter "sobrado" na dinâmica. Foi aí que o perfil do ator deu o que falar na madrugada desta sexta-feira (25).

A equipe que administra as redes sociais de Tiago comparou Arthur a Judas, e horas depois, fizeram um comunicado com um pedido de desculpas. A postagem comenta sobre a exclusão do cantor na prova e ainda sobre o abraço e beijo que recebeu de Arthur Aguiar, de quem é amigo no confinamento: "Por que me beijas, Judas?", comentou a equipe sobre a atitude do ator.

Horas depois, os administradores da conta resolveram se retratar e compartilharam a nota oficial: "Nós, da equipe do Tiago, gostaríamos de pedir desculpas pelo mal-entendido relacionado ao post que fizemos mais cedo aqui no Twitter. Assumimos sempre uma postura de brincar com todas as situações que acontecem na casa, para tornar a experiência mais leve, e quem nos acompanha por aqui sabe disso", disse o comunicado.

Legenda: Equipe se retratou e compartilhou uma nota oficial em pedido de desculpas Foto: Reprodução Twitter

Prova do Líder

Paulo André e Pedros Scooby venceram a prova após Jade fazer xixi nas calças durante a disputa da prova do líder. Já Arthur fez a prova com Lucas e foram a primeira dupla eliminada. Sendo assim, estão direto no paredão que será formado no domingo (27).