Quem ganhou a prova do líder? Veja a dinâmica de quinta-feira no BBB 22

A sexta semana do Big Brother Brasil (BBB) 22 iniciou com uma prova de resistência, na quinta-feira (24). A prova do líder conta com 14 pessoas em duplas. A dupla vencedora terá que decidir quem será líder, enquanto a primeira dupla eliminada irá direto ao paredão.

A prova tem a temática Pic Pay conta com a montagem de peças. Cada dupla deve montar um quebra-cabeça com a imagem exibida no telão. Ambos os jogadores devem apertar os botões presentes na dinâmica.

Além de ter acesso ao VIP, a dupla vencedora também irá ganhar 10 mil reais, cada. Até o momento da publicação, não foi definido o ganhador.

ELIMINAÇÃO NA PROVA

De acordo com o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, a prova terá intervalos de minutos na seguinte ordem: 3, 5, 7 e 5. Ou seja, o primeiro intervalo será de 3 minutos, depois será de 5, e assim sucessivamente.

"No caso de duas ou mais duplas não completarem o quebra-cabeça a tempo, o líder deve decidir qual irá ao paredão", explicou.

Caso mais de uma dupla erre apertando o botão no momento errado, ou com o quebra-cabeça incompleto, Tadeu detalhou que será eliminada aquela que tiver apertado o botão primeiro.