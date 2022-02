Lucas erra pronome de Linn da Quebrada durante festa e cantora fica chateada

Durante a festa do líder no BBB 22, Linn da Quebrada desabafou com Jessilane sobre uma fala do estudante de medicina Lucas. A cantora relatou que o capixaba fez um comentário que a "chateou demais". A professora perguntou o que ele havia feito.

"Lucas foi chamar eu e Natália e falou assim 'vocês dois'. Estou falando sério", lamentou Linn da Quebrada.

Jessilane argumentou: "Mas ele usou o termo 'dois' para você e para a Nat. Acho que foi sem querer. Será que realmente foi de propósito?". Linn rebateu: "Não foi de propósito. Mas se fosse você e a Nat ele ia falar 'vocês dois'?".

Jessilane tentou acalmar os ânimos. "Talvez ele poderia ter falado. Não sei. Ás vezes eu vou falar alguma coisa... Tô tentando amenizar a situação". Linn mostrou reação contrária. "Você está amenizando a situação para o Lucas, você não está tentando amenizar a situação para mim".

"Você já viu ele te tratando de outra forma que não como você gosta de ser tratada?", questionou a bióloga. "Não é como eu gosto de ser tratada, é como eu mereço ser tratada", retrucou Linn.

Jessilane pediu desculpas e repete a pergunta, se corrigindo: "Ele já te tratou assim alguma vez?".

Linn da Quebrada balançou a cabeça indicando que não. A bióloga continuou: "Vou retirar tudo o que eu disse até aqui e vou dizer uma coisa agora. Se você acredita que ele fez, de fato, por sua causa... Chama ele para conversar".

Lucas pede desculpas à Linn da Quebrada

Após saber que a fala chateou a cantora, o capixaba foi até Linn pedir desculpas. "Você sabe que é maravilhosa, eu sei que você sabe. A Jessi veio me falar... Juro para você, quando eu falei 'duas', foram 'duas pessoas'. Eu peço muitas desculpas. Você sabe que eu amo muito vocês, cara", declarou ele.

"Eu sei, mas não dá mais para errar isso. Eu ainda olhei para você e falei 'vocês dois quem?'", explica Linn da Quebrada.

"Juro que eu não entendi... Desculpa. Não fica chateada comigo. O que eu posso fazer?", questionou Lucas. A cantora rebateu: "Eu mereço, no mínimo, ficar chateada. Nada, agora nada. Esse constrangimento agora não é meu".

"É meu", diz Lucas ao dar um beijo no rosto da cantora. "É meu. Muitas desculpas. Ali eu queria que vocês duas tivessem vindo pra dançar com a gente. Vocês duas", continuou..