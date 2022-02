Natália manda 'bomba' para Arthur Aguiar e Tiago Abravanel no queridômetro do BBB 22

A relação dos confinados no Big Brother Brasil (BBB) 22 muda a cada semana. Nesta terça-feira (22), a eliminação de Brunna Gonçalves mexeu com os ânimos dos participantes e o reflexo foi observado no queridômetro.

Logo pela manhã, Natália deu um emoji de bomba para Arthur Aguiar e Tiago Abravanel. Já Paulo André deu um coração partido para Jessilane e uma banana para Linn da Quebrada. Fora isso, foi chuva de coração e carinha feliz para a maioria dos confinados.

Vale destacar que Natália foi imunizada por Arthur Aguiar com o poder do anjo, no último domingo (20).

Festa e prova do líder

Nesta quarta-feira (24), os confinados curtem a festa do líder Lucas. O tema do evento será "despedida de solteiro". Na quinta-feira (25), os brothers encaram prova da nova liderança.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn