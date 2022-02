Brunna Gonçalves é a quinta eliminada do BBB 22, com 76,18% dos votos

A dançarina Brunna Gonçalves é a eliminada do quinto paredão do Big Brother Brasil 22 (BBB 22). A sister, que ficou conhecida como uma das "plantas" desta edição, deixou a casa na noite desta terça-feira (22) com 76,18% dos votos do público.

Brunna disputou o paredão ao lado dos colegas de confinamento Gustavo e Paulo André, que terminaram a berlinda com, respectivamente, 22,24% e 1,58% dos votos.

"Uma coisa posso garantir, você sai pelo que rolou aí dentro. Quem entra no BBB é como um livro zerado, tem páginas em branco. A gente só acompanha", disse o apresentador do reality, Tadeu Schmidt.

Tadeu Apresentador "A maioria do público nem conhece a sua história de vida, mas teve a chance de te ver mesmo dentro do BBB. Pode ter uma história linda aqui fora, não é sobre sua força na vida, mas é apenas sobre os poucos dias vividos aí"

No discurso, Tadeu fez uma comparação da história dos brothers com um livro em branco. "A única maneira de não correr esse risco, é não escrever. O que será que você fez para ir embora? E se for aquilo que você não fez? Se tivesse mais tempo, poderia ter feito muito mais, mas o povo quer ver história".

Durante a exibição do BBB 22 nesta terça, a quantidade de votos foi subindo gradualmente, saindo de cerca de 291.428 votos por minuto para 847.363. O paredão concentrou um total de 91.278.902 votos.

O resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado a sister como mais rejeitada pelo público esta semana, com 68,45% dos votos dos leitores. Enquanto Gustavo e Paulo André apareceram na enquete com 23,6% e 7,9%, respectivamente.

COMO CHEGARAM AO PAREDÃO?

O trio Brunna, Gustavo e Paulo André foi definido para o quinto paredão do BBB 22 na noite do último domingo (20). A esposa de Ludmilla acabou no paredão após indicação do líder da semana, Lucas Bissoli. Por isso, não teve direito ao Bate e Volta.

Gustavo, por sua vez, já estava no Paredão desde que o Big Fone tocou, na última sexta-feira (19). O brother foi para a berlinda após Brunna indicar o colega de confinamento ao atender o telefone.

Já Paulo André acabou no Paredão da semana após Grupo Confessionário, formado por Lina, Jessilane, Tiago e Natália, indicarem ele. Apesar de Gustavo e PA terem participado da prova Bate e Volta, não conseguiram escapar como Eli e Jessi.