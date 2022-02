Enquete BBB 22: Brunna Gonçalves, Gustavo ou Paulo André? Vote em quem você quer fora da casa

Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André estão no quinto paredão do Big Brother Brasil 22. Os três acabaram na berlinda após definição na noite deste domingo (20), na votação ao vivo com indicação do líder da semana no reality, além do voto dos brothers e sisters em grupos. A eliminação de um deles acontecerá na terça-feira (22).

O anjo Arthur Aguiar, vencedor da prova desta semana no BBB 22, decidiu imunizar Natália Deodato. Pouco antes de entregar o colar, ele revelou que uma das motivações seria a ameaça de vê-la novamente no paredão.

A indicação da liderança de Lucas Bissoli não foi tão inesperada. Antes do ao vivo do programa neste domingo, ele já havia revelado a intenção de mandar Brunna Gonçalves ao Paredão, concretizando o desejo no sofá do confinamento diante do apresentador Tadeu Schmidt.

Como justificativa, ele pontuou que essa seria uma forma de proteção, além de uma possibilidade de movimentação no jogo. Lucas citou a rede na qual Brunna está inclusa no quarto Lollipop, o que a tornaria quase imune a uma indicação pela casa.

Enquanto isso, Gustavo, que entrou na casa pela Casa de Vidro, já foi direto ao paredão. Ele havia sido indicado por Brunna ainda na sexta-feira (19), por conta do chamado do Big Fone.

Dinâmica do voto

A indicação pela casa essa semana, inclusive, aconteceu de uma forma diferente, assim como tem sido nas últimas semanas de jogo. Dessa vez, os brothers foram divididos em três grupos, que tiveram a responsabilidade de definir três nomes à berlinda.

Legenda: Votação foi dividida em três grupos Foto: reprodução/Gshow

Parte deles foi encaminhada ao quarto Grunge, outra para o Lollipop e alguns ao confessionário.

Confira como ficou a votação:

Grupo Lollipop:

Formado por Laís, Jade, Eslovênia, Larissa, Brunna, Eliezer e Vyni, eles indicaram Jessilane ao Paredão.

Grupo Grunge:

Formado por Arthur, Gustavo, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby, eles indicaram Eliezer ao Paredão.

Grupo Confessionário:

Formado por Lina, Jessilane, Tiago e Natália indicaram, todos indicaram Paulo André ao Paredão.

Prova Bate e Volta

Participaram da prova todos os que não foram indicados pelo Líder. Sendo assim, Eliezer, Gustavo, Jessilane e Paulo André foram à disputa de sorte.

Legenda: Brothers disputaram Bate e Volta no jardim da casa Foto: reprodução/Gshow

Com o intuito de encontrar um ticket dourado, os brothers competiram no jardim da casa. Após minutos de indefinição, escaparam Eliezer e Jessilane.