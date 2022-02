Arthur Aguiar chora com mensagem da filha no BBB22

Arthur Aguiar, o anjo da semana do Big Brother Brasil 22, ficou emocionado ao assitir o vídeo enviado pela família, mas foi ao ver a esposa Maira Cardi e a filha Sophia Cardi, de apenas 3 anos, que o ator chorou muito. "Que saudades que eu estava de ver elas", desabafou o brother.

Athur foi consolado por Paulo André, Tiago Abravanel e Lucas Bissoli (líder da semana), os companheiros de confinamento que escolheu para o almoço do anjo.

Prova do anjo

Arthur ganhou a prova do anjo no último sábado (19). A prova de ontem aconteceu com um jogo de tabuleiro com dado montado no provódromo. Além do almoço, das comidas especiais e do vídeo que será mostrado hoje, Arthur ainda ganhou R$12 mil em compras de roupas.