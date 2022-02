Arthur Aguiar revela que dará imunidade do anjo para Natália no BBB 22

Após a prova do anjo, o ator Arthur Aguiar conversou com Tiago Abravanel sobre a dinâmica da formação do quinto paredão do Big Brother Brasil (BBB) 22. Na conversa, o ator falou sobre imunizar Natália no domingo (19).

Ele ainda refletiu sobre a possibilidade de o anjo ser autoimune: “Nossa, se for autoimune, aí é bizarro. Aí é tipo surreal”. Tiago Abravanel questionou: “Eu não entendi. Você vai dar para a Natália ou para o PA?”.

Arthur Aguiar admitiu: “Para a Natália. Vou dar para a Natália porque eu não sei qual vai ser a dinâmica. E por mais que as pessoas falem que: ‘Ah, ninguém vai votar’, primeiro que eu não acredito nisso. E segundo que, se for alguém que resolve puxar ela, por exemplo? Entendeu? Vai uma pessoa e fala que vai puxar ela, sacou?”.

O ator carioca seguiu comentando: “E se alguém puxar ela, e aí? Aí vai eu e ela de novo e mais alguém? Então, esse está sendo o meu pensamento”.

Contragolpe no paredão

"Acho que vai ter um 'puxe' do Gustavo", ponderou o paulista e o brother concordou.



Arthur destacou: "Óbvio que se você tivesse ameaçado, eu daria para você, mas como eu já sei que você não está... porque a gente já trocou essa ideia. Então eu fico mais de boa. E eu não me sinto em dívida com ninguém, porque quando eu precisei, ninguém pensou em me dar. Estou com a minha consciência de boa. Estou tranquilo em relação a isso".

Tiago revelou sentir dificuldade para escolher em quem votar no próximo paredão: "Eu só tenho duas opções. Dentro das prioridades eu só tenho a Laís e a Larissa".

Formação de paredão no domingo

A formação do quinto paredão do BBB 22 será triplo. Na dinâmica, o anjo vai imunizar um confinado e o líder indicará uma pessoa ao paredão.

A casa será dividida em três grupos. Cada grupo indicará, em consenso, um participante de um dos outros dois grupos.