BBB22 tem madrugada movimentada com direito a cooler, edredom e especulação de votos; confira resumo

A madrugada deste sábado (19) foi agitada no Big Brother Brasil 22. Após a estreia do Big Fone, em que Brunna Gonçalves indicou Gustavo ao paredão, os ânimos dos brothers ficaram aflorados.

Para apaziguar a tensão, a produção liberou música e um cooler com bebidas alcoólicas para os participantes no jardim da casa. Conversas sobre jogo e muitos beijos de Natália e Eliezer e Laís e Gustavo animaram a madrugada. Eslovênia e Lucas também movimentaram o edredom. Já Linn da Quebrada surpreendeu com novo visual ao aparecer sem as tranças.

Especulação sobre o paredão deste domingo (20)

Após o toque do Big Fone, os brothers começaram especulações sobre a dinâmica do quinto paredão e quem irá enfrentá-lo com Gustavo. Eslovênia e Eliezer disseram acreditar que o paranaense é querido pelo público e ele só sairá se enfrentar a berlinda com pessoas mais fortes que ele.

Já Gustavo se mostrou inconformado com a indicação de Brunna Gonçalves. Ele enumerou três pessoas com quem gostaria de dividir o paredão: Jessilane, Tiago Abravanel e a própria Brunna, porém acredita que irá com Laís.

"É o preço que se paga. Só espero que o público compre meu preço e não queira esse bando de planta aqui", desabafou o brother. O líder Lucas, entretanto, disse acreditar que o paranaense não será eliminado.

O papo sobre jogo durou a madrugada inteira e os brothers combinaram como será a prova do anjo deste sábado (19).