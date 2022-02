Um mês após estreia, quem você acha que vai ganhar o BBB 22? Vote na enquete

O Big Brother Brasil (BBB) 22 teve estreia no dia 17 de janeiro de 2022, data anterior à edição do ano passado. Desde o seu início, o programa já concentra momentos marcantes, como a expulsão da Maria e a dupla liderança de Jade Picon. Após um mês de programa, vote na enquete para quem você acha que deve ganhar o BBB 22.

A casa já registrou quatro eliminados: Luciano Estevan, Rodrigo Mussi, Naiara Azevedo e Bárbara Heck. Além disso, o programa também contou com a expulsão de Maria, por agressão, depois de bater com um balde na cabeça da participante Natália Deodato.

CASA DE VIDRO

Larissa e Gustavo entraram, na manhã da última sexta-feira (11), na Casa de Vidro do BBB 22. Os participantes só foram revelados para os outros brothers quando um dos integrantes oficiais do programa apertou um botão colocado no jardim. Douglas Silva foi o responsável por liberar o dispositivo.

Durante o programa de domingo (13), Tadeu Schmidt apresentou o resultado da casa de vidro. O público devia decidir se os participantes Larissa e Gustavo deveriam entrar na casa ou não. Porém, a maioria votou pela permanência, com 52,77% dos votos.

MUDANÇAS DA EDIÇÃO

A vigésima segunda edição do reality show global marcou o início de uma nova apresentação, que ficou por conta de Tadeu Schmidt.

Começando uma semana antes do BBB 21, que estreou em 25 de janeiro, a nova edição tem previsão de durar 95 episódios, ao contrário dos 100 da edição do ano passado, que teve Juliette Freire como ganhadora.

O BBB 22 deve terminar em 21 de abril de 2022. A Globo confirmou ainda que a edição especial de reencontro, após a final, acontecerá novamente.

O Cinema do Líder também tem novidades. Os telespectadores poderão assistir em casa na Globo o mesmo filme que os brothers, que será exibido na emissora com o nome de Sessão Cinema do Líder às terças-feiras na programação da emissora.