Casa de Vidro: confira qual foi a decisão do público sobre a permanência de novos brothers na casa

Durante o programa deste domingo (13), o apresentador Tadeu Schmidt apresentou o resultado da casa de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 22. O público devia decidir se os participantes Larissa e Gustavo deveriam entrar na casa ou não. Porém, a maioria votou pela permanência, com 52,77% dos votos.

Como o público aprovou a entrada, eles estão imunes na votação. No entanto, tem que dar um voto aberto em consenso.

Em enquete anterior feita pelo Diário do Nordeste, os leitores votaram pela não permanência dos novos brothers. Na pesquisa, 45,8% dos votos pediram pela permanência dos novos moradores no BBB 22 contra 54,2% cliques contrários.

CASA DE VIDRO

A estrutura da casa de vidro foi montada na sexta-feira (11), no interior da própria casa do BBB 22. No sábado (22), Larissa e Gustavo foram liberados para tomar banho de piscina, sem a presença dos demais confinados.

Larissa tem 25 anos e é natural de Limoeiro, em Pernambuco. Ela é coordenadora de Marketing e digital influencer, e cursa faculdade de Administração. A sister prometeu que vai dar tudo de si nas provas.

Já Gustavo tem 31 anos e é natural de Curitiba, Paraná. Ele é bacharel em Direito, mas atua hoje de forma autônoma como investidor do mercado financeiro.