Enquete casa de vidro: resultado parcial aponta que Larissa e Gustavo não devem entrar no BBB 22

A coordenadora de marketing Larissa e o bacharel em direito Gustavo, confinados na casa de vidro do Big Brother Brasil (BBB) 22, podem não entrar no reality no domingo (13). Em enquete do Diário do Nordeste, o público não quer a entrada da dupla na casa.

Na pesquisa, 45,8% dos votos pedem pela permanência dos novos moradores no BBB 22 contra 54,2% cliques contrários.

Resutado da enquete

A estrutura da casa de vidro foi montada na sexta-feira (11), no interior da própria casa do BBB 22. No sábado (22), Larissa e Gustavo foram liberados para tomar banho de piscina, sem a presença dos demais confinados.

O resultado oficial sobre a permanência dos novos moradores será revelado no domingo (13), antes da formação do paredão. Caso o público aprove a entrada, eles estarão imunes na votação. No entanto, terão que dar um voto aberto em consenso.