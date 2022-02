Enquete casa de vidro: Larissa e Gustavo devem entrar no BBB 22?

A coordenadora de marketing Larissa e o bacharel em direito Gustavo podem entrar no Big Brother Brasil (BBB) 22 pela casa de vidro, no domingo (13). O público decidirá se a dupla entrará em votação.

A estrutura da casa de vidro será montada nesta sexta-feira (11), no interior da própria casa do BBB 22.

Tendo apoio do público, eles entrarão pelo grupo "Pipoca". O resultado oficial da votação será revelado no domingo (13), antes da formação do paredão.

Caso o público aprove a entrada, eles estarão imunes na votação. No entanto, terão que dar um voto aberto em consenso.