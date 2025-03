Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (4)

A novela 'História de Amor' desta terça-feira (4) vai ao ar às 14:25, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Começa a festa para Luizinho e Carlos chega.

Resumo completo de 'História de Amor' desta terça-feira

Começa a festa para Luizinho e Carlos chega. Helena fica decepcionada com a frieza de Carlos. Caio leva a revista com foto deles para Vandinha, que joga charme para o rapaz. Helena puxa assunto com Carlos na festa de Luizinho e ele diz que seu casamento entrou nos eixos. Daniel repara que as fotos de Carlos sumiram do apartamento de Sheila.

Helena e Joyce se encontram no apartamento de Assunção e ficam emocionadas. Zuleika volta do salão de beleza com uma ideia misteriosa. Helena vê Paula de longe na rua e descobre onde Carlos mora. Carlos recebe um cartão postal de Sheila. Joyce volta para casa. Helena dá um presente para o bebê. Zuleika chega ao consultório de Carlos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:25, na Rede Globo.