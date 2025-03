Saiba quem foi rebaixado no Carnaval de SP 2025

As escolas de samba Acadêmicos do Tucuruvi e Mancha Verde foram rebaixadas do Grupo Especial e vão para o Grupo de Acesso I do Carnaval de São Paulo no próximo ano.

Isso porque as duas tiveram as menores notas, 269 e 268,9 respectivamente, nesta edição.

Para chegar às notas, os jurados avaliaram os seguintes critérios: Enredo, Bateria, Samba-Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Comissão de Frente, Harmonia, Alegoria, Fantasia e Evolução.

A campeã do carnaval paulista de 2025 foi a Rosas de Ouro, seguida por Acadêmicos do Tatuapé e Gaviões da Fiel.

Confira a classificação final:

1º Rosas - 269,8

2° Tatuapé - 269,8

3° Gaviões - 269,7

4° Mocidade - 269,7

5° Camisa - 269,7

6° Dragões - 269,6

7° Águia - 269,5

8° 3° Milênio - 269,5

9° Vai-Vai - 269,4

10° Colorado - 269,3

11° Império - 269,2

12° Barroca - 269

13° Tucuruvi - 269

14° Mancha - 268,9

Como foram os desfiles em SP

As primeiras escolas de samba a desfilar em São Paulo foram Dragões da Real, Mancha Verde, Rosas de Ouro, Anhembi, Colorado do Brás, Barroca Zona Sul, Acadêmicos do Tatuapé e Camisa Verde e Branco.

Na segunda noite, foi a vez da Gaviões da Fiel, Acadêmicos do Tucuruvi, Vai-Vai, Águia de Ouro, Império Casa Verde, Mocidade Alegre e Estrela do Terceiro Milênio.

As Escolas Campeãs do Grupo Especial voltam a desfilar pela avenida no próximo sábado (8), a partir das 21h.

