Bloco Fervo da Lud reúne milhares de pessoas no Centro do Rio: 'Eu amo a energia da galera'

Com sucessos de sua carreira, como "Rainha da Favela", e hits atemporais do Carnaval, como "Caranguejo" e "Praieiro", o Bloco Fervo da Lud reúne multidão no Centro do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (4).

Em entrevista ao Bom Dia Rio, a cantora falou sobre o bloco: "O que eu amo do Fervo da Lud é a energia da galera. A galera sempre entrega, sempre canta, chega, aproveita até o final", disse Ludmilla.

O bloco desfila na rua Primeiro de Março e na avenida Presidente Antônio Carlos, onde foi planejado pela prefeitura um circuito para megablocos. Há ainda um forte esquema de segurança, com 600 policiais militares no bloco, segundo o jornal O Globo, além de agentes de segurança privada.

Legenda: Ludmilla com a esposa, Brunna Gonçalves Foto: Douglas Shineidr / Riotur

A estimativa da Riotur é que o bloco da cantora tenha o segundo maior público, com expectativa de 600 mil pessoas, perdendo apenas para o Cordão da Bola Preta que, no sábado (1º), tinha expectativa de 700 mil pessoas.

No Carnaval carioca desde 2018, o Fervo da Lud mistura diferentes ritmos: funk, pagode, axé e a fins.

Ludmilla comanda o bloco vestida de Rabanne, inspirada no funk carioca. "Julien Dossena, designer da marca, se encantou com a cultura do funk e transformou essa energia em um figurino lindo para esse momento", escreveu a cantora nas redes sociais.