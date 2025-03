Sincerão do BBB 25: 'Seu Fifi' revela autores das fofocas e alimenta climão na dinâmica desta segunda (3/3)

Depois de várias fofocas contadas na casa mais vigiada do Brasil com o "Seu Fifi", os participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25 participaram da sétima edição do quadro Sincerão, nesta segunda-feira (3). Desta vez, a dinâmica foi com os "alvos" dos comentários, que foram desafiados a descobrir quem falou cada coisa.

Quem acertou os autores das falas, teve acesso a uma "fofoca extra", e todos precisaram analisar a situação na frente de todos.

Vitória:

Frase 1: "A Vitória é idiota. Só pensa nela" - Thamires ( acertou )

"A Vitória é idiota. Só pensa nela" - Thamires ( ) Frase 2: "Acho a Vitória mais forçada que elas duas e não é porque eu estou com ranço dela agora não" - Camila ( acertou )

"Acho a Vitória mais forçada que elas duas e não é porque eu estou com ranço dela agora não" - Camila ( ) Fofoca extra: "Mas quando é na hora do embate fica 'aí, posso conversar com você?'"

Diego:

Frase 1: "Diego não é bobo, escuta tudo, já reparei nele" - João Gabriel ( errou/foi o João Pedro )

"Diego não é bobo, escuta tudo, já reparei nele" - João Gabriel ( ) Frase 2: "Amo o Diego, mas a postura dele aqui não está maneira" - Maike (errou/foi a Graciane)

Renata:

Frase 1: "Ela vem como se fosse parte do time aqui, como se votasse nas mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e depois sai" - Aline ( acertou )

"Ela vem como se fosse parte do time aqui, como se votasse nas mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e depois sai" - Aline ( ) Frase 2: “As pessoas aqui pra ela é conveniência para o jogo dela, para ela se aliar pra ter forças pra não votarem nela. O coração dela é mais pedra, mais frio, ela é calculista, sabe jogar, mas uma hora o jogo dela vai se quebrar, uma hora a máscara dela cai. O jogo dela é forçado e falso” - Vitória (errou/foi a Dona Delma)

Eva:

Frase 1: “Eu achei a Eva mais venenosa do que a Renata” - Thamires ( errou/foi a Graciane )

“Eu achei a Eva mais venenosa do que a Renata” - Thamires ( ) Frase 2: “Pra mim elas são falsas desde o início, as conexões delas são todas rasas aqui dentro porque são todas feitas na base de interesse” - Vitória (errou/ foi a Thamires)

Aline:

Frase 1: “Hoje é a pessoa que mais merece voto. Eu adoro ela. Uma coisa é gostar dela, outra coisa é achar ela uma jogadora ruim” - Graciane ( acertou )

“Hoje é a pessoa que mais merece voto. Eu adoro ela. Uma coisa é gostar dela, outra coisa é achar ela uma jogadora ruim” - Graciane ( ) Frase 2: “Quero que o público tire ela. Não engulo ela, pensei que eu tava errado sobre achar que ela gosta de aparecer. Essa mulher é cena demais” - João Gabriel ( acertou )

“Quero que o público tire ela. Não engulo ela, pensei que eu tava errado sobre achar que ela gosta de aparecer. Essa mulher é cena demais” - João Gabriel ( ) Frase extra: "Ela nãio quer ser votada, ser alvo, colocada no monstro, não quer nada, tudo ela tem argumento, todos argumentos clichês que ela faz"

Guilherme:

Frase 1: “Vira a casaca muito fácil se a pessoa for lá e falar pra ele que protege ele” - Thamires (acertou)

Frase 2: “Tá tão perdido no cenário que tem que ficar comprando briga dos outros pra aparecer no jogo” - Camila (acertou)

Frase extra: "Acho que ele tinha que focar mais na dupla dele e nas pessoas que vieram de onde ele veio e não ficar focando em camarote"

Dessa vez, não foi definido o "craque do jogo". Após a dinâmica, os participantes começaram a repercutir o que foi dito.

