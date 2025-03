BBB estreia ‘Seu Fifi’, dinâmica que revela fofocas feitas na casa; confira quem são os fofoqueiros e alvos

Uma nova dinâmica promete influenciar no jogo do Big Brother Brasil 25 a partir desta segunda-feira (3). Ao longo do dia, seis participantes votados pelo público receberão do RoBBB Seu Fifi fofocas feitas sobre eles ao longo do reality, sem contexto ou detalhes.

Os seis participantes escolhidos pela audiência para receber as informações são Vitória, Diego, Renata, Eva, Aline e Guilherme.

Até o final da tarde, Diego, Guilherme, Eva, Renata, Vitória e Aline receberam mensagens do RoBB Seu Fifi, reagindo com curiosidade para saber quem falou.

Confira as fofocas compartilhadas para cada participante:

Diego

Gêmeos - “Diego não é bobo, ele escuta tudo, já reparei nele. Ele fica perto pra escutar”

Gracyanne - “Amo o Diego, mas a postura dele aqui não tá maneira”

Guilherme

Thamiris - “Vira a casaca muito fácil se a pessoa for lá e falar pra ele que protege ele”

Camila - “Tá tão perdido no cenário que tem que ficar comprando briga dos outros pra aparecer no jogo”

Vitória

Thamiris - “Porque a Vitória é idiota, só pensa nela”

Camila - “Eu acho a Vitória mais forçada do que as duas juntas”

Renata

Aline - “Ela vende como se fizesse parte de um time aqui, como se votasse na mesmas pessoas, fica ouvindo a conversa e depois sai”

Joselma - “As pessoas aqui pra ela é conveniência para o jogo dela, para ela se aliar pra ter forças pra não votarem nela. O coração dela é mais pedra, mais frio, ela é calculista, sabe jogar, mas uma hora o jogo dela vai se quebrar, uma hora a máscara dela cai. O jogo dela é forçado e falso”

Eva

Gracyanne - “Eu achei a Eva mais venenosa do que a Renata”

Thamiris - “Pra mim elas são falsas desde o início, as conexões delas são todas rasas aqui dentro porque são todas feitas na base de interesse”

Aline