Enquete BBB 25: parcial mostra participante saindo com recorde de rejeição na edição; veja

Camilla deve ser a próxima sister eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 25, da TV Globo, nesta terça-feira (4). Enquete do Diário do Nordeste mostra que a rejeição da participante deve atingir cerca de 90% dos votos.

Na sequência, aparece a cearense Renata, com 5%, e Vilma, com 4,5%. O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite de terça-feira. Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa.

Como foi a formação de Paredão?

A formação do paredão começou com a imunidade. Vinícius, Anjo da semana, concedeu o poder para a amiga e ex-dupla Aline. Dessa foram, a baiana não pôde ser votada pelos colegas de confinamento.

Mas Vinícius também tinha outro poder: o de emparedar uma pessoa. Diante da escolha, o também baiano decidiu colocar Maike na disputa pela preferência do público.

Vitória Strada, líder da semana, acabou mandando a cearense Renata para a berlinda da semana, sem direito ao Bate e Volta.

Enquanto isso, Diego Hypólito teve direito a dois votos, já que escolheu roubar o voto de João Gabriel por meio do Poder Curinga.

Na votação da casa, feita de maneira aberta, os brothers votaram da seguinte maneira:

Camilla votou em Vilma

Vilma votou em Camilla

João Pedro votou em Dani Hypólito

Thamiris votou em Vilma

Renata votou em Camilla

Guilherme votou em Camilla

Delma votou em Camilla

João Gabriel não votou, sendo substituído por Diego, que votou em Vilma

Vinícius votou em Vilma

Maike votou em Dani

Gracyanne votou em Vilma

Eva votou em Camilla

Diego votou em Vilma

Dani Hypólito votou em Vilma

Aline votou em João Gabriel

Os dois mais votados pela casa foram Camilla e Vilma. Junto do indicado por Vinícius, Maike, os três tiveram a chance de participar da Prova Bate e Volta.

Prova Bate e Volta

Dessa vez, a prova do patrocinador da semana levava os brothers a encontrar um produto em específico, em três fases. Vilma jogou primeiro, seguida de Maike e Camilla.

Após algumas fases, Maike escapou da berlinda e comemorou no jardim da casa do BBB 25.