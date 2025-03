Daniela Mercury e Tony Salles trocam farpas por aproximação de trios no Carnaval de Salvador

Os cantores Daniela Mercury e Tony Salles trocaram farpas durante suas apresentações no Carnaval de Salvador, na madrugada desta terça-feira (4).

O motivo foi a aproximação do trio dos dois no circuito Dodô (Barra-Ondina). Quando percebeu que o trio de Salles se avizinhava, Mercury interrompeu a apresentação para reclamar.

“Muito feio encostar na gente assim, viu? Carnaval não pode ser assim não, viu, Tony? Respeite que não sou moleca, rapaz. Ficou feio, viu bicho”, disse.

Já Tony alegou que, sem citar diretamente o nome da artista, estavam 'segurando o trio' e atrasando o percurso.

“Eu acho uma falta de respeito as pessoas segurarem o percurso e não deixarem o trio andar. O trio precisa andar. O trio foi feito para andar, a gente precisa andar. Não é porque eu sou uma banda de pagode, sou suburbana que a gente vai ser desrespeitada', disse.

O artista se desculpou com os fãs pelo atraso no percurso e por aumentar a velocidade que o trio estava andando. Tony ressaltou que ainda faria outro show na noite, em um camarote.

A 'briga' continuou até o fim das apresentações e Daniela Mercury finalizou o show com outra menção ao colega: “Tchau, gente, acabou. Vão curtir Tony aí”.

Em nota ao g1, a empresária e esposa de Mercury disse que o ocorrido foi desrespeitoso com o público e com a artista.

“O cantor Tony Salles chegou atrasadíssimo no Farol da Barra e nos pediram para passar na frente já que estávamos prontos. Aliás é assim que tem que ser para o carnaval não parar e não atrasar o desfile. Registre-se que seguimos o fluxo do desfile respeitando a distância do trio da nossa frente. O trio do cantor Tony Salles veio colado no nosso trio a partir do Cristo da Barra até Ondina, atrapalhando o desfile ao ponto de fazer Daniela parar de cantar em alguns momentos”, disse.

Tony Salles não se pronunciou oficialmente sobre o caso.