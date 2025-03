Prefeito do Rio convida Fernanda Torres para o desfile das campeãs do Carnaval

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que Fernanda Torres participará do desfile das escolas campeãs do Carnaval do Rio, que acontece no próximo sábado (8). As informações foram divulgadas pelo portal F5, da Folha de S.Paulo.

O anúncio de Paes ocorreu ainda no domingo (2), antes da cerimônia de premiação do Oscar 2025, que consagrou 'Ainda Estou Aqui' como Melhor Filme Internacional.

Eduardo Paes disse à publicação que não há chances de Fernanda não participar, e brincou: "ganhando ou não, ela já é o Oscar".

"Já armei com o Andrucha [Waddington, marido de Fernanda]. Falei que não tem chance de ela não ir", disse.

O prefeito explicou ainda que a ideia é que a artista seja homenageada em um carro alegórico neutro, que não remeta a nenhuma agremiação. "Ela vai, nem que eu tenha que ir buscar em casa", brincou Eduardo Paes.

Veja também Verso Veja momento em que vitória de 'Ainda estou aqui' é anunciada na Sapucaí Zoeira Ainda Estou Aqui': saiba quando e onde assistir à estreia do vencedor do Oscar 2025 no streaming

Feito inédito

A vitória de 'Ainda Estou Aqui' representa um feito inédito para o Brasil, que conquista o seu primeiro Oscar após cinco indicações na categoria. O longa ainda disputou Melhor Filme e Melhor Atriz.

Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, o filme se passa num contexto de ditadura militar no Brasil. Eunice Paiva (Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985), precisa se restabelecer e cuidar da família após o sequestro do marido.

Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias