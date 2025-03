Filho de Virginia Fonseca evolui bem e deve receber alta da UTI após quadro de bronquiolite

A influenciadora Virginia Fonseca usou as redes sociais para compartilhar que o filho José Leonardo, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, segue internado com um quadro de bronquiolite. Segundo a equipe médica da criança, ele apresentou melhora significativa nesta segunda-feira (3).

Atualmente, o pequeno José Leonardo está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Pediátrico Jutta Batista. Respondendo bem ao tratamento, conforme apontou o novo boletim, ele deve receber alta nos próximos dias.

Veja também Zoeira Prefeito do Rio convida Fernanda Torres para o desfile das campeãs do Carnaval Zoeira BBB estreia ‘Seu Fifi’, dinâmica que revela fofocas feitas na casa; confira quem são os fofoqueiros e alvos

"O Hospital Pediátrico Jutta Batista informa que o paciente José Leonardo Fonseca Serrão Rocha Costa segue internado com quadro de bronquiolite viral aguda. Apresenta importante melhora evolutiva, com menor necessidade de oxigênio suplementar, respondendo positivamente ao tratamento clínico e fisioterápico. Com previsão de alta da UTI Pediátrica nos próximos dias", apontou a nota oficial da unidade de saúde.

Internação do filho

Desde a internação de José Leonardo, terceiro filho do casal, Virginia tem utilizado as redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde do pequeno.

Inicialmente, os planos da família incluíam uma temporada de Carnaval na mansão de Virginia em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, plano que foi adiado para a mãe e o bebê. Por lá, estão as outras duas filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor.

"Bom dia amigos!!! Ainda estamos por cá, José tá mandando bem na recuperação, mas ainda sem previsão de alta. Passando pra agradecer todas as mensagens, toda força e todas as orações!!! Que Deus continue abençoando a vida do nosso José e que ele fique 100% logo, amém", escreveu ela na foto com o bebê.

A bronquiolite é conhecida por ser uma doença respiratória aguda, bastante comum em crianças com menos de 2 anos. Ela causa a inflamação dos bronquíolos e pode causar dificuldade de respirar.